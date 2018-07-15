15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.Anma etkinlikleri nedeniyle köprü saat 14.00'da trafiğe kapatıldı. Son durum saat 18.00 sıralarında havadan görüntülendi.
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