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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

 "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar. Etkinlik saati yaklaştıkça alandaki kalabalık artıyor. Son durum saat 19.30 sıralarında havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki toplanmalar havadan fotoğraflandı

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