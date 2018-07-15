 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE GİDEN 5 AYLIK AZEL BEBEK İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı. 'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler

-Azel bebek annesinin kucağında

-Vatandaşların Azel bebeğe ilgisi

-Annesinin bebek arabasına koyarak yürüyüşe devam etmesi

-Genel v edetay

