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 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE GİDEN 5 AYLIK AZEL BEBEK İLGİ ODAĞI OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı. 'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü
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-Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler
-Azel bebek annesinin kucağında
-Vatandaşların Azel bebeğe ilgisi
-Annesinin bebek arabasına koyarak yürüyüşe devam etmesi
-Genel v edetay

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden 5 aylık Azel bebek ilgi odağı oldu15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden 5 aylık Azel bebek ilgi odağı oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın akın geldiler!15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın akın geldiler!
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