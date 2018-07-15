HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden 5 aylık Azel bebek ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti.

Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı. 'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü'Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü'
Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik MeşalesiMarmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.