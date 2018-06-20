Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İyi Parti Genel Başkanı Meral AKşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.
(FOTOĞRAF)
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
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