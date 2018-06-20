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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İyi Parti Genel Başkanı Meral AKşener'in posteri asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İyi Parti Genel Başkanı Meral AKşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

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