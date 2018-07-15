HABER

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE SİNCABI VE İGUANASIYLA GELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program sürüyor.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program sürüyor.
Törene katılan bir kişi dikkat çekti. Almanya Düsseldorf'ta yaşan ve tatil için Türkiye'ye gelen 71 yaşındaki Mehmet Şeker giydiği subay kıyafeti, omzundaki sincap ve iguanasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Aslen Sivaslı olan Şeker'in İstanbul'a anma programı için geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
- Şeker'in görüntüsü
- Sincap ve iguananın görüntüsü
- Detaylar

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı
Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın akın geldiler!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın akın geldiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.