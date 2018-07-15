15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sincabı ve iguanasıyla geldi

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program sürüyor.

Törene katılan bir kişi dikkat çekti. Almanya Düsseldorf'ta yaşan ve tatil için Türkiye'ye gelen 71 yaşındaki Mehmet Şeker giydiği subay kıyafeti, omzundaki sincap ve iguanasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Aslen Sivaslı olan Şeker'in İstanbul'a anma programı için geldiği öğrenildi.

