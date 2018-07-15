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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüş başladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan yollardan saat 14.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan yollardan saat 14.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise erken saatlerden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'den törenin yapılacağı alana doğru yürüyerek gidiyor.

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