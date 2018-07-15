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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüş başladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

 "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyenler, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyenler, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı. Yalı Boyu Caddesi'nde polis tarafından güvenlik noktası kuruldu. Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

"O GECE VATANINI SEVENLER ÖLMEYE GİTTİ"

Öte yandan köprüdeki etkinliğe darbe girişiminde Çengelköy'de sokağa çıkan ve darbecilere direnen Ahmet Sacu da katılıyor. Çengelköy'de esnaflık yapan Sacu o geceyi ise şöyle anlattı;

İlk olarak bir asker havaya 3-4 el ateş açtı. Biz üzerine hücum edince kaçtı. 2 saat sonra toplu halde geldiler. Çatışma çıktı. Karakolu teslim aldılar. Bir müddet sonra karakol geri alındı. Özel Tim ekibi gelince çözüldüler. O gece vatanını sevenler ölmeye gitti.

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