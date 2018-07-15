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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeyi sürdürüyor.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeyi sürdürüyor.  Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeyi sürdürüyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeyi sürdürüyor.
Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.
Bazı vatandaşlar da Altunizade Köprüsü'nde belediye otobüslerinden inerek etkinlik alanına geçiyor. Etkinlik saati yaklaştıkça, alana yürüyerek gidenlerin kalabalıklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Altunizade Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyenler
-Yamaçtan yola inenlerin görüntüsü
-Belediye otobüsü ile gelenlerin Altunizade Köprüsü'nden inmeleri
-Köprü yolundan bekleyen TIR'dan katılanlara sandviç dağıtılması
-Köprü yolundan yürüyenlerin görüntüsü

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