İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Engel Atlama Yarışları" sona erdi.

Köşk Mahallesi'ndeki Edremit Olimpik Binicilik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara çeşitli illerden katılan sporcular, vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı.

6 kategoride 17 atla yapılan ve zorlu mücadelelere sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ödül töreninin ardından çocuklarını atlara bindirerek fotoğraf çektirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, Edremit Belediyesi olarak 15 Temmuz nedeniyle ilçede çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, ulusal engel atlama müsabakalarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi canlarından vazgeçen şehitlere, gazilere hürmeten bunun gibi etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Çiçekli, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da bu etkinliklere devam edeceğiz. Amacımız burada yaşanan milli mücadele ruhunu, ulusal anlamda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın hiçbir yapının, hiçbir grubun millet iradesinin üstünde olmayacağının anlatılması, bizden sonraki nesillere hissettirilmesidir. Bu anlamda 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla demokrasi nöbetleri tutacağız. Bu anlamda 40 yıldır süren terör örgütü PKK ile mücadelenin üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla FETÖ ile mücadeleyi de toplumun tüm kesimleriyle sürdürüyoruz. Bu mücadele sırasında yaşananları unutmayacağız. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum."