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15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Semerkand Vakfı üyeleri, düzenledikleri programla 15 Temmuz şehitlerini andı

İSTANBUL (AA) - Semerkand Vakfı üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları, programla andı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Semerkand Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletin, FETÖ’nün hain darbe ve işgal girişimine karşı kahramanca bir direniş göstererek tarih yazdığını söyledi.

Olaylarda 251 vatan evladının şehadet şerbetini içtiğini ve 2 bin 196 kişinin yaralanarak gazilik unvanı aldığını ifade eden Bahadıroğlu, istiklal ve istikbalin teminatı olan kurumları yıpratmayı amaçlayan bu beyhude girişimin milletin milli, manevi değerlerine bağlılığıyla, birlik ve beraberlik şuuruyla bertaraf edildiğini vurguladı.

Çok yakında ikinci yılına girilecek darbe girişiminin, her zaman hatırlanması ve dersler çıkarılması gereken bir olay olduğunu belirten Bahadıroğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz direnişinde ve devamındaki milli irade nöbetlerinde alnının akıyla görevlerini yerine getiren sivil toplum kuruluşlarımıza, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve o gece olanların unutulmaması için de önemli görevler düşmektedir. Atalarımız milli ve manevi değerleri bize aktardığı gibi bizim de aynı değerleri gelecek nesillere aktarmamız gerekir. Nitekim 15 Temmuz direnişinde uçakların, tankların, tüfeklerin karşısına silahsız çıkan milletimiz, Allah Teala’nın yardımıyla galip geldi. Dedelerinden, ninelerinden dinlediği Çanakkale, Kutu’l-Amare, İstiklal Harbi, Kıbrıs Barış Harekatı hadiselerindeki maneviyatla meydanlara indi. Böylece 15 Temmuz destanı da şanlı tarihimizdeki yerini aldı."

15 Temmuz ruhunun, milli ve manevi değerlerin eseri olduğunu anlatan Bahadıroğlu, asırlardır muhacirlere kucak açan Türkiye'nin, Suriyeli mültecileri de bu ruhla bağrına bastığını hatırlattı.

Türkiye'nin yurtdışına en fazla insani yardım yapan ülke olma unvanını bu ruhla elde ettiğini ifade eden Bahadıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman birliğimizi ve beraberliğimizi korumamızın, sevincimizi de üzüntümüzü de paylaşmamızın, gerektiğinde vatanımızı korumak için yek vücut olmamızın arkasında bu ruh vardır. Geçtiğimiz ramazan ayında okunan hatm-i şerifleri şehitlerimizin ruhuna hediye etmek için o gece büyük kahramanlıklara şahit olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün hemen yanı başında, Şehitler Anıtı’ndayız. 15 Temmuz Milli Birlik Günü vesilesiyle Semerkand Vakfı olarak kardeş kuruluşlarımızla birlikte dualarımızın daima fedakar gazilerimizle beraber olduğunu belirtiyor, bu destanı yazan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, bu ruhun yaşatılması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet diliyoruz."

Programda daha sonra, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

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