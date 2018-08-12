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15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "15 Temmuz'da yapamadıklarını ekonomik savaşla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye yeni bir mücadeleyi, dayanışmayı ve kardeşliği ortaya koymak zorundadır"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "15 Temmuz'da yapamadıklarını ekonomik savaşla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye yeni bir mücadeleyi, dayanışmayı ve kardeşliği ortaya koymak zorundadır." dedi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Ankara 2 No'lu Şube tarafından düzenlenen Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi önündeki anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'yi işgal ve hain bir darbe girişimi olarak gördüklerini vurguladı.

15 Temmuz'un rövanşını almak için ekonomik savaş ilan edildiğini, kendilerinin de bu topraklarda başı dik vatandaşlar olarak yaşamak için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. 15 Temmuz'da yapamadıklarını ekonomik savaşla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye yeni bir mücadeleyi, dayanışmayı ve kardeşliği ortaya koymak zorundadır. 15 Temmuz'da başlayan bu mücadeleyi, emperyalizmin her türlü kirli oyunlarına karşı dik durarak daha da ileri götüreceğiz."

Şehit yakınları ve gazilere sahip çıkacaklarını bildiren Arslan, "Onlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise FETÖ'nün darbe girişimini unutmayacaklarına dikkati çekerek, "Darbe girişimini planlayanlar, ekonomik savaşla planlarına devam ediyorlar. Bizlere düşen görev, mücadeleye devam etmektir." dedi.

Etkinlikte şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

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Hak-İş Konfederasyonu 15 Temmuz şehitlerini andı Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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