15 Temmuz şehitleri anısına pedal çeviren bisikletçiler Gümülcine'de

GÜMÜLCİNE (AA) - Başta Abdullah Tayyip Olçok olmak üzere 15 Temmuz şehitleri anısına Üsküp'ten İstanbul'a pedal çeviren bisikletçiler Gümülcine'ye ulaştı.

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Gostivar Adrenalin Bisiklet Kulübü" sporcuları Levent Rıfat (23), Bekim Kalisi (45), Daim Muharremi (13) ve onlara aracıyla refakat eden Zekeriya Muharremi, Bogorodica sınır kapısından Yunanistan'a giriş yaptı.

Gümülcine'ye ulaşan sporcular Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunu ziyaret etti, ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde Gümülcineli bisikletçilerle bir araya geldi.

Zekeriya Muharremi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçi oğlu Daim Muharremi'nin ricası üzerine yolculuğa refakatçi olarak katıldığını belirterek, "15 Temmuz tarihi bizim için çok önemli, bunu asla unutmamalıyız." dedi.

Gostivar Adrenalin Bisiklet Kulübü tarafından Olçok ve 15 Temmuz şehitlerini anmak için bu yıl başlatılan etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğini söyleyen Muharremi, "Biz Balkanlar'da bir kıvılcımla ateşi yaktık. Önümüzdeki yıl buna Batı Trakyalı sporcuların da katılmasını bekliyoruz. Bu faaliyeti birlikte geleneksel hale getirerek gelecek yıl yeniden yola çıkacağımızı umuyorum. Şehitlerimizi unutmamalıyız. Birlik ve beraberlik içinde anılarını yaşatmalıyız." diye konuştu.

Olçok ailesinin Üsküp'teki evinin önünden 8 Temmuz'da yola çıkan sporcuların cumartesi günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

