HABER

15 Temmuz şehitleri anısına pedal çeviren bisikletçiler Gümülcine'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok anısına Üsküp'ten yola çıkan Gostivarlı bisikletçiler Gümülcine'ye vardı

GÜMÜLCİNE (AA) - Başta Abdullah Tayyip Olçok olmak üzere 15 Temmuz şehitleri anısına Üsküp'ten İstanbul'a pedal çeviren bisikletçiler Gümülcine'ye ulaştı.

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Gostivar Adrenalin Bisiklet Kulübü" sporcuları Levent Rıfat (23), Bekim Kalisi (45), Daim Muharremi (13) ve onlara aracıyla refakat eden Zekeriya Muharremi, Bogorodica sınır kapısından Yunanistan'a giriş yaptı.

Gümülcine'ye ulaşan sporcular Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunu ziyaret etti, ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde Gümülcineli bisikletçilerle bir araya geldi.

Zekeriya Muharremi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçi oğlu Daim Muharremi'nin ricası üzerine yolculuğa refakatçi olarak katıldığını belirterek, "15 Temmuz tarihi bizim için çok önemli, bunu asla unutmamalıyız." dedi.

Gostivar Adrenalin Bisiklet Kulübü tarafından Olçok ve 15 Temmuz şehitlerini anmak için bu yıl başlatılan etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğini söyleyen Muharremi, "Biz Balkanlar'da bir kıvılcımla ateşi yaktık. Önümüzdeki yıl buna Batı Trakyalı sporcuların da katılmasını bekliyoruz. Bu faaliyeti birlikte geleneksel hale getirerek gelecek yıl yeniden yola çıkacağımızı umuyorum. Şehitlerimizi unutmamalıyız. Birlik ve beraberlik içinde anılarını yaşatmalıyız." diye konuştu.

Olçok ailesinin Üsküp'teki evinin önünden 8 Temmuz'da yola çıkan sporcuların cumartesi günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştıYaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldıAli İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz şehitleri Gostivarlı bisikletçiler Gümülcine

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.