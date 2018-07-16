15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

“O gece Azerbaycan halkı da uyumadı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sabah kadar olayları heyecanla izledi ve gereken mesajlarını verdi. Milletin iradesinin üzerine tanklar, uçaklar yürütülür fakat milli iradeyi yenmek mümkün değildir. Milli irade ile milli lider bir olduğunda ise bunu yenmek imkansızdır. 15 Temmuz’da da hainler halkın iradesine karşı geldikleri içi mağlup oldu.”

Büyükelçi Özoral da 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin şahlanarak kendi geleceğine, kaderine sahip çıktığını ifade etti.

Türk milletinin hiç kimsenin kendisi hakkında karar vermesini kabul etmediğini bir kere daha bütün dünyaya ispat ettiğine dikkati çeken Özoral, şöyle dedi:

“15 Temmuz bizim milli destanımızdır. Bu destanla ne kadar gurur duysak azdır. 15 Temmuz’u gerçekleştirenler 40 yıldır sinsi bir yapılanmanın içindeler. Temel özellikleri hain olmaları. Kendilerine hizmet edecek her şeyi mubah gördüler. Bunun için yüce dinimizi bile kullanmaktan çekinmediler. Bu kişilerin İslam diniyle yakından uzaktan ilişkisi olamaz. Gençlerimizi kandırdılar, devletimizi zayıflatmaya çalıştılar. Fakat milletimiz demokrasisine sahip çıktı. Türk milletinin iradesine hiç kimse engel olmaz. Hiç kimse Türk milletini zincire vuramaz. Biz bu vatanı, bu devleti bu şerefsizler sürüsüne asla bırakmayız. Yeryüzü var oldukça bu millet devletine de sahip çıkacaktır.”

Etkinlikte, 15 Temmuz 2016’da yaşananlar ve dava süreçleriyle ilgili filmler de gösterildi.

