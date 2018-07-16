15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan’da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sahip Memmedov, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov etkinlikte yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet andığını belirterek, 251 Türk evladının çağdaş Türk tarihinde yeni bir kahramanlık destanı yazdığını bildirdi.
Türk halkı yaşadıkça şehitlerin daima anılacağını vurgulayan Hasanov, şunları kaydetti:
“O gece Azerbaycan halkı da uyumadı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sabah kadar olayları heyecanla izledi ve gereken mesajlarını verdi. Milletin iradesinin üzerine tanklar, uçaklar yürütülür fakat milli iradeyi yenmek mümkün değildir. Milli irade ile milli lider bir olduğunda ise bunu yenmek imkansızdır. 15 Temmuz’da da hainler halkın iradesine karşı geldikleri içi mağlup oldu.”
Büyükelçi Özoral da 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin şahlanarak kendi geleceğine, kaderine sahip çıktığını ifade etti.
Türk milletinin hiç kimsenin kendisi hakkında karar vermesini kabul etmediğini bir kere daha bütün dünyaya ispat ettiğine dikkati çeken Özoral, şöyle dedi:
“15 Temmuz bizim milli destanımızdır. Bu destanla ne kadar gurur duysak azdır. 15 Temmuz’u gerçekleştirenler 40 yıldır sinsi bir yapılanmanın içindeler. Temel özellikleri hain olmaları. Kendilerine hizmet edecek her şeyi mubah gördüler. Bunun için yüce dinimizi bile kullanmaktan çekinmediler. Bu kişilerin İslam diniyle yakından uzaktan ilişkisi olamaz. Gençlerimizi kandırdılar, devletimizi zayıflatmaya çalıştılar. Fakat milletimiz demokrasisine sahip çıktı. Türk milletinin iradesine hiç kimse engel olmaz. Hiç kimse Türk milletini zincire vuramaz. Biz bu vatanı, bu devleti bu şerefsizler sürüsüne asla bırakmayız. Yeryüzü var oldukça bu millet devletine de sahip çıkacaktır.”
Etkinlikte, 15 Temmuz 2016’da yaşananlar ve dava süreçleriyle ilgili filmler de gösterildi.
CHP'de kurultay için imza süreci başladı
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı
Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!
Trump bombayı patlattı: Yine adayım!
Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'
Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum