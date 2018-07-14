15 Temmuz şehitleri Berlin'de anıldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okundu.
Berlin Türk Şehitlik Camisindeki anma etkinliğine Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Camide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar ile ülke müdafaasında ebediyete intikal eden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programda, ilahiler de okundu ve tekbir getirildi.
Caminin imam hatibi Hasan Çağlayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, milletin 15 Temmuz'da büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.
Hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Çağlayan, "Tankların, tüfeklerin, topların karşısında bedenlerini siper ettiler, 'Bu topraklar bizimdir' dediler. Rabbim ruhlarını şad eylesin, makamlarını ali eylesin. Onları her dönem böyle hayırla yad edeceğiz." dedi.
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