"15 Temmuz şehitleri bir nevi Kudüs mücahitleridir"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "15 Temmuz şehitleri var ya onlar bir nevi Kudüs mücahitleridir. O gün 15 Temmuz Türkiye'ye değil, ümmete yapılan bir darbeydi." dedi.

Yıldırım, Erzurum İHH İnsani Yardım Derneğince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Şehitler Gecesi" programında yaptığı konuşmada, Kudüs ve Afrin'de çok önemli bir mücadelenin ortaya konulduğunu belirtti.

Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu olmadığını söyleyen Yıldırım, "Kendimizi korumak, bu ölümler ve hapishanelerden ve topraklarımızdan hicret etmek zorunda kalmaktan kendimizi korumak için bilinçleneceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, dünyada zulüm ve adaletsizliğin ortadan kalkması ya da minimize olması için Kudüs'ün mutlaka özgürleşmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Medine'yi Kudüs'e taşımak istiyoruz. Yani dünyayı Müslümanların adaletine teslim etmek istiyoruz, değil mi? Kudüs'ü Müslümanların eline geçirecek ve akıl üretecek, Müslümanları birleştirecek dört tane medeniyet merkezi vardır Ortadoğu'da. Biri Şam, diğeri Bağdat, öteki Kahire. Bunlar Kudüs'ü kurtarabilir mi? Hayır. Dördüncüsü neresi, İstanbul. İşte bu üç merkezi de kurtarıp birleştirip Kudüs'ü özgürleştirecek İstanbul'u da elimizden almak için 15 Temmuz darbesi yapılmıştır. Şimdi herkes zannediyor ki sadece Türkiye'yi ya da Türkiye'de bir yeri yıkmak için. Öyle bir şey yok. Onların hedefi, 'Kudüs'ü de kurtaracak olan İstanbul'u da alalım, Kahire, Şam ve Bağdat gibi yaralı, kalkamaz hale gelsin, Kudüs bizde kalsın.' Şu 15 Temmuz şehitleri var ya onlar bir nevi Kudüs mücahitleridir. O gün 15 Temmuz Türkiye'ye değil, ümmete yapılan bir darbeydi. Şimdi hep beraber 15 Temmuz'ların yaşanmaması için ne yapıyoruz, gayret ediyoruz, Allah'ın izniyle."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.