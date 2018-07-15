15 Temmuz şehitleri Bişkek'te anıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 15 Temmuz şehitleri anıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdülkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazının ardından şehitler için mevlit okundu.
Mevlide, Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Ahıska Türkleri diaspora temsilcileri, akademisyenlerle çok sayıda Türk ve Kırgız vatandaşı katıldı.
Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı Türk din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunurken Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal cami cemaatiyle şehitler için dua etti.
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