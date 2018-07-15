15 Temmuz şehitleri Brezilya'da anıldı

Brezilya'da, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türk ve Brezilyalı vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce buraya yerleşen, kendilerini Türk toplumunun temsilcisi gibi göstermeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

"Brezilya kurumlarıyla ve önde gelen kişilerle konuşarak gerçeği fark etmelerini sağlıyoruz." diyen Gedik, "FETÖ'nün, bizim devlet sembollerimizi, marşımızı, bayrağımızı kullanmamaları için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Brezilya'daki Afrikalı Müslüman cemaat liderlerinden Anhangabau Camisi İmamı Şeyh Yahya da "15 Temmuz şehitlerini anmak ve dayanışmalarını göstermek için törene katıldıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyen Yahya, "Bu cesur askerler, demokratik şekilde seçilmiş hükümetini devirmek isteyen muhaliflere karşı ülkelerini korumak için değerli ruhlarını feda ettiler. Allah'ın, ülkesi için savaşanların ruhlarını affetmesi için dua ediyorum." diye konuştu.

Törende, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

