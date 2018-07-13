15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı

FETÖ tarafından yönetilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış darbecilerin, tankları, savaş uçaklarını, helikopterleri, zırhlı araçları, askeri gemileri, ağır ve hafif silahları kullanarak güvenlik güçlerine ve darbe girişimine karşı çıkan halka saldırarak ateş açtığını anımsatan İpek, 251 kişinin şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlattı.

İpek, "Darbeciler, halkımızın hür iradesiyle, demokratik yollarla seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, ülkemizin anayasal düzenini yok etmeyi hedeflemiştir. Aziz milletimiz 15 Temmuz 2016’da, bin yıllık kadim tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşamıştır." dedi.

Büyükelçi İpek, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör eylemi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek'in ev sahipliğindeki program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Darbe girişiminde şehit düşenler için Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin tarafından Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğinde bir araya gelen Türkler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişiminde şehit düşenleri andı.

İpek, darbe girişiminin önlenmesinin kahramanlık destanı olduğuna dikkati çekerek, “Bu hain darbe girişiminin halkımızın sağduyusu ve çabalarıyla önlenmesi ülkemizin tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanıdır." diye konuştu.

FETÖ ile mücadele konusunda da İpek, “Tabii ki uzun yıllar boyunca devlet kurumlarının içine sinsice sızmış olan bu hain terör örgütünün yapılanmasının temizlenmesi için kararlı bir mücadele gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu mücadeleyi yorulmadan, yılmadan, azimle sürdürmektedir ve sonuna kadar da gidecektir.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’daki mücadelenin gelecek nesillere anlatılmasının önemine değinen İpek, şunları kaydetti:

“Bu mücadeleyi anlatmak, anlamak istemeyenlere veya anlamakta zorlananlara sabırla, yılmadan gerçekleri açıklamak en büyük ödevimizdir. Bu bizim gelecek nesillere armağanımız, canlarını hiçe sayarak darbeye karşı durmuş şanlı kahramanlara borcumuzdur."

Darbe girişiminde şehit düşenleri rahmetle anan İpek, "Yüce Türk halkı böylesi hain teşebbüslere, tek vücut olarak her daim karşı duracak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacaktır. Bu eşsiz kahramanlık destanını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

