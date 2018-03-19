15 Temmuz Şehitleri Derneği Başkanı Gündüz’den birlik ve beraberlik çağrısı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in tamamen kontrol altına alınmasının ardından yakalanan birlik ve beraberlik ruhunun muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, “Daha çok kenetlenmeliyiz. NATO, ABD ve Avrupa birliği ülkelerinden bize dost olunamayacağını net bilmeliyiz. Bizim bizden başka dostumuzun olmadığını bilmeliyiz” dedi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin şehrine yönelik başlatılan operasyonun tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Afrin şehir merkezini tamamen kontrol altına alarak teröristlere karşı büyük bir zafer elde edildiğini aktaran Gündüz, “Bu 57 günlük operasyonda 46 vatan evladını şehit verdik. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Zeytin Dalı operasyonu, millet olarak tıpkı Çanakkale’deki gibi, tıpkı 15 Temmuz darbesindeki gibi bir olmamızı, beraber olmamızı sağladı. Herkes bir oldu, beraber oldu ve ordumuza sahip çıktı. Ordumuz milletimizin kendilerine verdiği bu moralle operasyonu beklenenden daha kısa bir sürede sonuçlandırdı. Burada halkımızın büyük desteği kadar Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kararlı duruşu, ordumuza sahip çıkması ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin sürdürüleceği yönündeki net mesajları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımız ile operasyonu yöneten komutanlarımızın çok büyük çaba, gayret ve operasyonu yönetme becerileri bu başarıda çok büyük rol oynamıştır. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu konuda hükumeti desteklemesi, sahadaki asker, polis ve güvenlik korucularımızın canları pahasına gece gündüz demeden ölüme meydan okumaları başarıyı getirmiştir” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmeliyiz”

Yakalanan birlik ve beraberlik ruhunun muhafaza edilmesi gerektiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

“Daha çok kenetlenmeliyiz. NATO, ABD ve Avrupa birliği ülkelerinden bize dost olunamayacağını net bilmeliyiz. Bizim bizden başka dostumuzun olmadığını bilmeliyiz. 2023 yılına kadar olan beş yıllık süreyi vefa yılları olarak görmeliyiz. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Daha çok çalışmalıyız. Milli bir seferberlik başlatmalıyız. Sahada kazandığımız zaferleri artık masada kaybetmemeliyiz. Milli ve yerli silah üretimi konusunda yeni bir seferberlik başlatmalıyız. Herkes ekonomik gücüne göre fedakarlık yapmalıdır. İş adamları başta olmak üzere herkes devletimize ekonomik destek vermelidir. Bu ülkede yaşayan ve bu ülkede maaş alan herkes yılda en az üç maaşını devlete bağışlamalıdır. 2023 hedeflerine ulaşana kadar gece gündüz demeden çalışmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Bu coğrafyada bir daha terör örgütlerinin palazlanmasına, vücut bulmasına izin vermemeliyiz. PKK, FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı topyekün olarak mücadele etmeliyiz. Terörü bitirme işini sadece devlete havale etmemeliyiz. Kanunlar yasalar çerçevesinde herkes ama herkes terörle mücadele etmelidir. Bu coğrafyada rahat etmek istiyorsak önce ekonomik bağımsızlığımızı kazanmalıyız. Dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız. Kendi kendimize yetecek milli ve yerli silahlar üretmeliyiz. Tüketen bir toplumdan daha çok üreten bir toplum olmalıyız. Milli ve manevi değerleri benimsemiş genç nesiller yetiştirmeliyiz. Bunların yanı sıra farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp kenetlenmeliyiz. Kardeşçe yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkmalıyız. Siyasi çekişmeleri, iç kavgaları bir tarafa bırakmalıyız. Sorunlarımızı kavga ederek değil, konuşarak, tartışarak halletmeliyiz. Bölücülük ve vatana ihanet etmediği sürece herkesin inançlarına ve yaşam tarzına saygı göstermeliyiz. Bu ülke için çok büyük bir şans olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalı, önün öncülüğü ve önderliğinde hedeflerimize adım, adım yürümeliyiz. Aksi takdirde bu ülkede gözü olanların oyuncağı konumunda olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede daha çok bedeller ödemek zorunda kalacağız.”