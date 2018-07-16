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15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen Erciyes Dağı 2'nci  Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen Erciyes Dağı 2'nci Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi. Erciyes Sütdonduran Yaylası'nda buluşan 22 dağcı, 12 saat süren buzul rotasından 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes'in zervesine ulaşıp, burada İstiklal Marşı okuyup, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulundu.
Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından organize edilen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Sütdonduran Kampı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı için 22 dağcı ve doğa ile baş başa iki gün geçirmek isteyen yüzlerce doğa tutkunu, 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda bir araya geldi. Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran kampının açılış programına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özdemir, Hacılar Belediye Meclis Üyeleri, işadamları ve doğasever vatandaşlar katıldı. Başkan Ekici kampa katılan sporcular ve doğaseverlere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrağı dağıttı. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici törende yaptığı konuşmada, 2017-2018 sezonunda birçok faaliyet ve etkinlik gerçekleştirdiklerini, özellikle kayak sporunda sporcuların yine yüz akı olduklarını söyledi
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Jandarma ve Umke ekiplerinin önlem aldığı tırmanış öncesi Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran tarafından Erciyes Dağı, tırmanış rotası ve uyulması gereken kurallar hakkında sporculara bilgi verildi. Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylasında buluşan dağcılar, gece saat 03.00’te Hacılar Belediye Başkanı ve Hadak Başkanı Doğan Ekici tarafından uğurlandı. Çıkış ve iniş olmak üzere etkinliği 12 saatte başarıyla gerçekleştiren 22 dağcı, Erciyes Dağı'nın zirvesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için dua ettiler ve İstiklal Marşı okudular. Ekip lideri Yusuf Hakan Özdemir başkanlığına tırmanışı gerçekleştiren dağcılar ilçeye döndü.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı

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