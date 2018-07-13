15 Temmuz şehitleri Fransa'da anıldı

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

Tören 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Musa, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimin gecesi, iradesini, hürriyetini ve demokrasisini gasbetmeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla cesaretle direnerek tarihe yeni bir zafer nakşettiğini belirtti.