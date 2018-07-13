15 Temmuz şehitleri Gürcistan'da anıldı

Yazgan, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verilen savaşın 15 Temmuz öncesine dayandığını belirterek, "Biz 2013'teki Gezi Olayları sonrasında örgütün çeşitli yöntemlerle Türkiye'deki iktidarı demokratik yöntemler dışı değiştirme denemelerini gördük." diye konuştu.

Törende konuşan Büyükelçi Yazgan, FETÖ mensuplarının tam 40 yıl boyunca devletin içine yerleşerek vatana, millete ve devlete zarar verebilecek konumlara geldiklerini belirterek, "Darbe girişiminin hemen öncesinde FETÖ'ye ait televizyon, medya ve internet yayınlarında provokasyonlar başlamıştı." dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, Türk vatandaşları ve diğer davetlilerin katıldığı tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'yla başladı.

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Darbe girişimi gecesinde Türk halkının demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Yazgan, benzer girişimlerin bir daha yaşanmaması için Türk devleti olarak FETÖ'ye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

- Gürcistan'da FETÖ tehditi

Gürcistan'da da FETÖ tehditinin mevcut olduğunu dile getiren Yazgan, dikkatli olunması çağrısı yaparak, "Onlar Gürcistan'da da varlar, bugün hala buraya gelebilirler, aranıza girebilirler, sizinle beraber iş yapabilirler, Fetullah Gülen'e beddua edebilirler. Ama hiç şüpheniz olmasın ertesi gün sizi satarlar." ifadelerini kullandı.

Yazgan, Gürcistan'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının, FETÖ'ye karşı "uyanık" olmaları gerektiğine dikkati çekerek, daha birkaç gün önce FETÖ mensuplarının Gürcistan'daki Karadeniz Uluslararası Üniversitesinde ABD'nin Milli Günü'nü kutladığını aktardı.

