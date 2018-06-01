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15 Temmuz şehitleri için 1050 kilometre koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Mersin'den İstanbul'a kadar 1050 kilometre koşacak olan atlet Bekir Zengin yola çıktı - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın demokrasiye olan bağlılığı ve demokrasi için bu milletin her şeyi yapabileceğini 15 Temmuz gecesi göstermesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Onun için 15 Temmuz'u her zaman anmalı ve hiçbir zaman unutmamalıyız"

MERSİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mersin Valiliği koordinesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "15 Temmuz Vefa Koşusu" kapsamında atlet Bekir Zengin, İstanbul'a kadar 1050 kilometrelik koşusuna başladı.

Tarsus Gençlik Spor Kulübü atletizm sporcusu Bekir Zengin, koşu öncesi Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Zengin, burada Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya koşu hakkında bilgi verdi.

- "15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmamalıyız"

Bakan Elvan, yaptığı konuşmada, koşunun Mersin'den İstanbul'a kadar olacağını belirterek "Bugün Bekir kardeşimiz yola çıkacak. Buradan Adana'ya, oradan sırasıyla Aksaray, Konya, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve 15 Temmuz tarihinde İstanbul'a ulaşacak. 15 Temmuz Köprüsü'ne ulaşacak ve koşuyu tamamlayacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde koşuyu gerçekleştirir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve akıldan hiçbir zaman çıkmaması gerektiğini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"O nedenle bu tür etkinlikleri mutlaka sadece bu yıl için değil önümüzdeki yıllarda da yapmalıyız. Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın demokrasiye olan bağlılığı ve demokrasi için bu milletin her şeyi yapabileceğini 15 Temmuz gecesi göstermesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Onun için 15 Temmuz'u her zaman anmalı ve hiçbir zaman unutmamalıyız. 15 Temmuz'u gelecek nesiller için de yaşatarak demokratik bir hükümeti, ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan o hainleri tüm gençlerimiz ve çocuklarımız da görmeli."

Konuşmanın ardından Bakan Elvan ve Vali Su, Zengin'e Türk bayrağı hediye etti.

- "Günde ortalama 25 kilometre koşacak"

Zengin de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlere vefa borcunu ödemek için böyle bir koşuya karar verdiğini bildirdi.

Türk bayrağını omuzlayıp yola çıkacağını ifade eden Zengin, "15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nde bu al bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağım. Türk bayrağımız gerçekten ağır bir yük. Onu sağ salim götürmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Daha sonra Zengin, valilik önünden 1050 kilometrelik mesafelik koşusuna başladı.

Zengin günde ortalama 25 kilometre yol kat edecek.

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15 Temmuz hain darbe girişimi Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin Mersin Valiliği

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