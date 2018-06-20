15 Temmuz şehitleri için 250 su kuyusu

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, "15 Temmuz Destanı"nı farklı coğrafyalarda anlatmak amacıyla 250 şehit adına 250 su kuyusu açacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek açtığı temiz su kuyularıyla 1 milyona yakın insana ulaştı.

"15 Temmuz Destanı"nı dünyanın farklı yerlerinde anlatmak amacıyla başlatılan "15 Temmuz Şehitlerimiz Adına 250 Su Kuyusu" kampanyasıyla Çad, Kamerun, Somali, Sudan, Nijerya, Tanzanya ve Afganistan gibi kurak bölgelerde 15 Temmuz şehitlerinin her biri adına su kuyusu açılacak.

Açıklamada, Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar'ın şu değerlendirmesine yer verildi:

"15 Temmuz 2016'da, yakın tarihimizin en büyük ihaneti olan darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, milli egemenlik ve bağımsızlığımızı doğrudan hedef almıştı. Milli birlik ve beraberliğimizi parçalamayı, istikbal ve istiklalimizin teminatı olan gönüllü teşekküllerimizi yıpratmayı arzulamıştı. Milletimizin birbirine güvenini sarsmak, beyhude bir çabayla sahih İslam anlayışını ve irfan geleneğimizi bozmak için uğraşmıştı. Seçilmiş iradeye ve milletin egemenliğine yönelik bu darbe girişimi, ekonomik ve politik anlamda büyük bir istikrarsızlığa veya krize yol açmadan engellendi. 15 Temmuz Şehitlerimiz Adına 250 Su Kuyusu Kampanyamız ile 15 Temmuz destanını, kalıcı eserler inşa ederek farklı coğrafyalarda anlatmayı ve her şehidimiz adına sadaka-i cariye olacak bir hayrat hayata geçirerek mazlum coğrafyaların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz."

