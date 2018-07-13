15 Temmuz şehitleri için 350 kilometre pedal çevirecekler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den yola çıkan bir grup bisiklet sporcusu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için darbeciler tarafından hedef alınan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar 350 kilometre pedal çevirecek.

"15 Temmuz Bisiklet Grubu" ismiyle faaliyet gösteren bisikletçiler, Ankara yolculuğu öncesi Kartal Şehitliği'nde kabirleri ziyaret ederek dua okudu.

Grup adına açıklama yapan ekip lideri Hamza Şeker, bisikleti hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini, bir yandan spor yapıp diğer yandan da milli ve manevi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Şeker, 15 Temmuz'u milat kabul ettikleri için ekiplerinin ismini 15 Temmuz Bisiklet Grubu olarak belirlediklerini vurgulayarak, organizasyona ilişkin şu bilgiyi verdi:

"15 Temmuz'un birinci yılında 220 kilometrelik bir turla Ömer Halisdemir'in kabrine gittik, makamını ziyaret ettik. Yine Afrin operasyonundaki askerlerimize destek olmak için bir organizasyon yaptık. Oraya gittik, askerlerimize ikramlarda bulunduk. 90 kilometrelik bir sınır turu yaparak askerlerimizi ziyaret ettik. Şimdi de 15 Temmuz'un ikinci yılında bu mücadelenin, zaferin başkenti olan Ankara'da bir numaralı hedef olan Külliye'ye tur yapacağız. Külliye'den sonra da hainler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret edeceğiz. Demokrasimizi yıkmaya çalışan hainlere 'biz buradayız, yapılmaya çalışanların farkındayız' demeye çalışacağız."

Açıklamanın ardından sporcular Kayseri'den Ankara'ya doğru yola pedal çevirmeye başladı.

