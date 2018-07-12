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15 Temmuz şehitleri için bisikletleriyle yola çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

İstanbul'a gitmek üzere Konya'dan yola çıkan Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyesi 11 kişilik grup, Bilecik'e vardı

BİLECİK (AA) - 15 Temmuz şehitlerini anmak için İstanbul'a gitmek üzere Konya'dan yola çıkan Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyesi 11 kişilik grup, Bilecik'e geldi.

Bilecik-Söğüt yolundaki şehitlikte dua eden grup, daha sonra tarihi Saat Kulesi ve Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan İsmail Tarhan, 5 günlük yolculuğun ardından sağ salim Bilecik'e vardıklarını söyledi.

Tarhan, 2 gün sonra İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne varmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, 15 Temmuz şehitlerini anmaktır. Geçtiğimiz yörelerdeki insanlarımıza bunu tekrar hatırlatmak ve bu bilinci diri tutmaktır. Tüm şehitliklere de uğrayıp dua ederek yol alıyoruz." diye konuştu.

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Bilecik bisiklet Konya

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