15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu Aksaray İl Temsilcisi İsmail Demirezen, zirvede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da geleneksel olarak düzenlenen Hasandağı Tırmanışı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan hazırlıkların ardından dağcılardan 154'ü, gece saatlerinde 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'nın zirvesine çıkmak için tırmanışa geçti. Dağcılardan 14'ü rahatsızlandığı için, tırmanışı yarıda bırakarak geri dönmek zorunda kaldı.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hasandağı Dağcılık Etkinlikleri kapsamında kente gelen 320 dağcı, "15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı" için Yardıbaşı Mevkisi'nde kamp kurdu.

- "Demokrasi şehitlerimizi anma adına Hasandağı'ndayız"

Amaçlarının Aksaray'ın tanınırlığını artırmak ve turizm çeşitliliğini sağlamak olduğunu ifade eden Demirezen, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğin yapılmasını sağlayan Aksaray Valiliğine, İl Özel İdaresine, Kültür Turizm Müdürlüğüne, Gençlik Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Türkiye genelinde daha çok insanın Aksaray'a ve Hasandağı'na gelmesini istiyoruz. Doğa sporları ve dağcılık kültürünün Aksaray'da kalıcı olarak yerleşmesini istiyoruz. Kurumların desteği sürdüğü müddetçe, biz de emeğimizle katkıda bulunarak şenliğinin devamını sağlamaya çalışacağız. Şenliğin 20'ncisini, 30'uncusunu düzenlemek istiyoruz. Şenliğimizin ikincisi, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen bir gün sonrasına denk gelmişti. Ondan sonraki şenliklerimizi de yine 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anısına 15 Temmuz'da yaptık. Bu yıl yine aynı şekilde demokrasi şehitlerimizi anma adına 15 Temmuz günü Hasandağı'ndayız."

Demirezen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverler ile hem spor yaptıklarını, hem de 15 Temmuz demokrasi şehitlerini Hasandağı zirvesinde andıklarını sözlerine ekledi.

