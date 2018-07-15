HABER

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet turunda, aralarında profesyonel bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdi

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit olanlar anısına "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Unutmuyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında profesyonel bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Hanımeli Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Bisiklet Eğitmeni Mehmet Bozdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet turu etkinliğinin her pazar yapıldığını, bugünkü turda 15 Temmuz şehitlerini anmak istediklerini kaydetti.

15 Temmuz'un Türk milleti açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Bozdemir, "Bu turumuzu şehitlerimize atfettik. Aynı zamanda bu tür etkinliklerle bisiklet farkındalığını daha da artırmak istiyoruz." dedi.

Bozdemir, etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sunarak, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileğinde bulundu.

Hanımeli Kültür Merkezi'nden başlayarak Kültür Tepesi'ne kadar pedal çeviren bisikletliler, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik, İzmit Belediyesi'nin katılımcılara kahvaltı ikramıyla son buldu.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Son dakika! 6 üniversiteye rektör atamasıSon dakika! 6 üniversiteye rektör ataması
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandıSon dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz bisiklet şehit tur

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

Murat Bardakçı yazdı: 15 Temmuz'un marşının olması şart

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 15 Temmuz açıklaması: Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.