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15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Çankırı'da, Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı gerçekleştirilecek - Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar: "15 Temmuz'un yıl dönümünde bir zirve faaliyeti yapmak, sporcularda moral ve motivasyon oluşturuyor"

Çankırı Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, Cumhuriyet tarihinin önemli kırılma noktalarından sonuncusu olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, Ilgaz Dağı'nda 2 günlük etkinlik düzenlediklerini ve zirvede şehitleri anacaklarını belirten Karatatar, "14 Temmuz'da Ilgaz Dağı Mülayim Çayırı'nda bir kamp alanımız var. Orada çadırlı kamp alanı oluşturacağız. Farklı illerden de katılımın olmasını bekliyoruz. Dağın yüksekliği yaklaşık 2 bin 500 metre. 4-5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşabiliyoruz. Hava şartları iyi olursa 1 saat kadar zirvede kalacağız ve tekrar inişe geçeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz'da şehit, demokrasi ve milli irade kavramlarına vurgu yapmak için tırmanış gerçekleştireceklerini dile getiren Karatatar, şöyle konuştu:

"Dağcılarda 15 Temmuz duygusu olacak. Halkın kendi iradesine sahip çıkması, bu duyguyu tavan yaptırıyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir zirve faaliyeti yapmak, sporcularda moral ve motivasyon oluşturuyor. Bir heyecan dalgası oluyor. Katılmak isteyenler için öncelikle dağcılık lisansına sahip kişilerin katılmasını arzu ediyoruz. Bunun dışında katılım olursa lisans çıkarmak çok zor değil, lisans çıkarabilirler. Yürüyüşler için çok teknik bilgiye gerek olmuyor. Vücudun arazide nasıl kullanacağını bilmeye dair teknik bilgi gerektiriyor."

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