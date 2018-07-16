15 Temmuz şehitleri Kanada'da anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Ottawa din görevlisinin duasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ünal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini akamete uğratmak ve demokrasiyi korumak için hayatlarını göz kırpmadan feda eden şehitlerin anıldığı 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak idrak edildiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan serginin de yer aldığı Ottawa'daki törene, Ottawa Müslüman toplumunun temsilcileri, Ottawa Belediye Encümenleri, Kanada Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile çok sayıda Kanadalı ve Türk davetli katıldı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver'daki Başkonsolosluklarınca ve Edmonton'daki Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenlerinde şehitler anıldı.

OTTAVA/ Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, "Türk halkı, Türkiye'yi sadece demokratik süreçlerle görev alan hükümetlerin ve milletin iradesinin yöneteceğinin altını çizdi. 15 Temmuz, Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemidir." dedi.

Binlerce yaralının, 251 şehidin olduğu bu kanlı darbe girişiminin Türkiye'nin tanık olduğu en büyük ulusal travma olduğunu söyleyen Ünal, o gece jetler, tanklar ve helikopterlerle darbe yapmaya kalkışan grubun darbeye karşı toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bile F-16'larla bombaladığını hatırlattı.

Polis ve kamu binalarının da bombalandığını, darbe girişimine karşı demokrasiyi savunmak üzere sokağa çıkan sivil halkın jet, tank ve helikopterlerin saldırısına uğradığını vurgulayan Ünal, bütün ulusun direndiğini ve darbe girişiminin 24 saatten kısa bir sürede başarısız olduğunu söyledi.

Bu yapılanmaya yönelik sürdürülen soruşturma ve yargı süreçlerinde, darbe girişiminden bu yana geçen iki yılda bu karanlık örgütün varlığına, işlediği suçlara ve darbe girişiminde bulunduğuna dair somut kanıtlar elde edildiğini vurgulayan Ünal, "En son bulgular da darbeye kalkışanların FETÖ elebaşı ile doğrudan iletişim içinde olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

FETÖ'nün Türkiye tarafından terör örgütleri listesine alındığını ve ABD'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin talep edildiğini hatırlatan Ünal, örgütün Türkiye'de ve dünya çapında kimliğini gizleyerek yürüttüğü eğitim faaliyetleri aracılığıyla eleman kazandığına, devleti ele geçirmek amacıyla kurum ve kuruluşlara sızdığına dikkati çekti.