15 Temmuz şehitleri Kazakistan'da anıldı

ASTANA (AA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Törene ev sahipliği yapan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Türk halkı, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in önderliğinde dost ve kardeş Kazakistan’ın gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaktır.” dedi.

Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin demokratik yapısına ve anayasal hukuk düzenine karşı 15 Temmuz 2016'da yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe ve işgal girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halkın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatının dirayetli duruşuyla önlendiğini anımsattı.

FETÖ'nün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da birçok ülkede çeşitli alanlarda etkin şekilde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Uyanık, terör örgütünün kurduğu iş adamları dernekleri, okullar, kurslar, dershaneler, kültürel dernekler, medya organları aracılığıyla yurt dışında kendini Türkiye’nin meşru temsilcileriymiş gibi yansıttığını söyledi.