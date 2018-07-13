15 Temmuz şehitleri Kazakistan'da anıldı

ASTANA (AA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.
Törene ev sahipliği yapan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Türk halkı, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in önderliğinde dost ve kardeş Kazakistan’ın gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaktır.” dedi.
Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin demokratik yapısına ve anayasal hukuk düzenine karşı 15 Temmuz 2016'da yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe ve işgal girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halkın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatının dirayetli duruşuyla önlendiğini anımsattı.
FETÖ'nün yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da birçok ülkede çeşitli alanlarda etkin şekilde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Uyanık, terör örgütünün kurduğu iş adamları dernekleri, okullar, kurslar, dershaneler, kültürel dernekler, medya organları aracılığıyla yurt dışında kendini Türkiye’nin meşru temsilcileriymiş gibi yansıttığını söyledi.
Uyanık, FETÖ'nün bu kuruluşlarının, Türk kültürünün ve İslam dininin tanıtılması, gençlerin eğitilmesi gibi kisvelerin altında legal görünümlü illegal faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.
Yurt dışında uzantıları bulunan FETÖ’nün özellikle eğitim, iş dünyası ve medya alanlarındaki yapılanmalarına karşı ilgili ülke makamlarıyla iş birliği halinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uyanık, “FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda Kazak makamlarıyla temas ve iş birliğimiz devam etmektedir.” dedi.
15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının çalındığı törene, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk diplomatik kuruluşların temsilcileri, bazı yabancı ülke büyükelçileri ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.
Tören çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsüne kalkışan teröristlerin saldırıları sonucu 251 kişi şehit olmuş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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