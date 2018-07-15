HABER

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Darbe girişiminin 2’nci yıldönümü dolayısıyla demokrasi şehitlerini kabirleri başında dualarla andı.

İSTANBUL,(DHA)- Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Darbe girişiminin 2’nci yıldönümü dolayısıyla demokrasi şehitlerini kabirleri başında dualarla andı. Anma programı Esenler Şehidi Türkmen Tekin’in Habipler Yayla Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaretle başladı. Şehit Tekin’in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da bulunduğu kabir ziyaretinde şehit Türkmen Tekin’in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. "BU ACININ ZATEN TARİFİ YOK, ONU ÇOK ÖZLEDİK" Şehit Türkmen Tekin’in kız kardeşi Bakiye Koyun, “Bizim acımız hala aynı, taze. Mezarının başına her geldiğimizde konuşuyoruz. Onu o kadar çok özledik ki bu acı anlatılmaz. Bu acının zaten tarifi yok” dedi. Habipler Mezarlığı’nın ardından Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne geçildi. Burada da şehit yakınları şehitlerin mezarları başında dua ederek gözyaşı döktü. "HEM BURUK ACI YAŞIYORUZ HEM GURUR DUYUYORUZ" Şehit Adil Büyükcengiz’in yakını Mehmet Kutluaydın ise "Eniştem şehit oldu. Hem buruk bir acı yaşıyoruz hem de onunla gurur duyuyoruz. Ailemizin büyüğüydü. Çok severdik kendisini” diye konuştu. Şehit Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın da, "Bu vatana Ömerler, Tolgalar feda olsun” dedi. “ŞEHİTLERİMİZ BİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKTILAR” Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "Şehitlerimiz bize çok önemli bir miras bıraktılar. Türkiye 15 Temmuz’da çok önemli bir badireyi atlatmış oldu. Yıllardır beslediği asker elbisesi giymiş teröristlerin kendi ülkelerini işgal ettiklerini gördük. Bu millet o yalın elleriyle o tankları nasıl ittiklerini bütün dünyaya göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Sakarya'da 15 Temmuz şehidi dualarla anıldıSakarya'da 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında anıldıDiyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.