15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

İSTANBUL,(DHA)- Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Darbe girişiminin 2’nci yıldönümü dolayısıyla demokrasi şehitlerini kabirleri başında dualarla andı. Anma programı Esenler Şehidi Türkmen Tekin’in Habipler Yayla Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaretle başladı. Şehit Tekin’in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da bulunduğu kabir ziyaretinde şehit Türkmen Tekin’in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. "BU ACININ ZATEN TARİFİ YOK, ONU ÇOK ÖZLEDİK" Şehit Türkmen Tekin’in kız kardeşi Bakiye Koyun, “Bizim acımız hala aynı, taze. Mezarının başına her geldiğimizde konuşuyoruz. Onu o kadar çok özledik ki bu acı anlatılmaz. Bu acının zaten tarifi yok” dedi. Habipler Mezarlığı’nın ardından Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne geçildi. Burada da şehit yakınları şehitlerin mezarları başında dua ederek gözyaşı döktü. "HEM BURUK ACI YAŞIYORUZ HEM GURUR DUYUYORUZ" Şehit Adil Büyükcengiz’in yakını Mehmet Kutluaydın ise "Eniştem şehit oldu. Hem buruk bir acı yaşıyoruz hem de onunla gurur duyuyoruz. Ailemizin büyüğüydü. Çok severdik kendisini” diye konuştu. Şehit Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın da, "Bu vatana Ömerler, Tolgalar feda olsun” dedi. “ŞEHİTLERİMİZ BİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKTILAR” Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "Şehitlerimiz bize çok önemli bir miras bıraktılar. Türkiye 15 Temmuz’da çok önemli bir badireyi atlatmış oldu. Yıllardır beslediği asker elbisesi giymiş teröristlerin kendi ülkelerini işgal ettiklerini gördük. Bu millet o yalın elleriyle o tankları nasıl ittiklerini bütün dünyaya göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

