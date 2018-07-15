15 Temmuz şehitleri Mısır'da anıldı

KAHİRE (AA) - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğunda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı M. Kemalettin Eruygur, FETÖ ve mensuplarının özellikle emniyet güçleri ve adli yargıya, zaman içerisinde devletin tüm birimlerine sızarak ordusuna, hükümetine, devletine ve halkına ihanet ettiğini söyledi.
Terör ve ihanet örgütünün Türkiye’deki ana omurgasının kırıldığını dile getiren Eruygur, FETÖ’ye karşı son iki yılda birçok önemli operasyon yapıldığına dikkati çekti.
Eruygur, sözlerine şöyle devam etti:
"Söz konusu örgüt özellikle de dini inançları güçlü veya düşük gelir gruplarından gelen gençlere uzun yıllara yayılan çabalarla fikirlerini doktrine etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Örgüt devleti bir ur gibi sarmıştır. FETÖ emelleri ve yapısıyla bulunduğu her ülke için bir tehdittir."
- İskenderiye'deki anma töreni
İskenderiye Başkonsolosluğunda da anma töreni düzenlendi.
Törenin açılış konuşmasını yapan İskenderiye Başkonsolosu Serdar Belentepe, FETÖ’nün mevcut olduğu her ülkede kendine mali kaynak sağlamak ve militan yetiştirmek için kurmuş olduğu okulları kullandığına dikkat çekti.
Belentepe, FETÖ’yle bağlantılı yurt dışındaki eğitim merkezi ve kurumlarının bulundukları tüm ülkeler için tehlike teşkil ettiğini ve dolayısıyla terör örgütünün faaliyetlerine karşı dikkatli ve uyanık olunmasının önem taşıdığını vurguladı.
Törende ayrıca, darbe girişimine ilişkin bir belgesel gösterimi yapıldı, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okundu.
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