15 Temmuz şehitleri Mısır'da anıldı

KAHİRE (AA) - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğunda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı M. Kemalettin Eruygur, FETÖ ve mensuplarının özellikle emniyet güçleri ve adli yargıya, zaman içerisinde devletin tüm birimlerine sızarak ordusuna, hükümetine, devletine ve halkına ihanet ettiğini söyledi.

Terör ve ihanet örgütünün Türkiye’deki ana omurgasının kırıldığını dile getiren Eruygur, FETÖ’ye karşı son iki yılda birçok önemli operasyon yapıldığına dikkati çekti.

Eruygur, sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu örgüt özellikle de dini inançları güçlü veya düşük gelir gruplarından gelen gençlere uzun yıllara yayılan çabalarla fikirlerini doktrine etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Örgüt devleti bir ur gibi sarmıştır. FETÖ emelleri ve yapısıyla bulunduğu her ülke için bir tehdittir."

- İskenderiye'deki anma töreni