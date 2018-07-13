15 Temmuz şehitleri Pakistan'da anıldı

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Roşan Kürşad Baruça, "(15 Temmuz) O gece televizyonlarda kendi insanlarını öldüren tanklar ve uçaklar gördük. Bir insan ve insan hakları aktivisti olarak söylemeliyim ki o gün yaşananları anlatacak bir kelime yok." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde, hayatını kaybedenleri anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı törene İnsan Hakları Bakanı Baruça'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, askeri yetkili ve ülkede yaşayan Türkler katıldı.

Baruça, anma töreninde yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Pakistanlıların Türkiye için dua ettiğini belirterek "O gece televizyonlarda kendi insanlarını öldüren tanklar ve uçaklar gördük. Bir insan ve insan hakları aktivisti olarak söylemeliyim ki o gün yaşananları anlatacak bir kelime yok. İzlediklerimiz bizi şoka uğrattı." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olacağını söyleyen Baruça, 15 Temmuz darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden birinin de Pakistan olduğunu ifade etti.