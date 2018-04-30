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15 Temmuz şehitleri sahnede anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Sinop Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mutlu Şehir Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polislerin rol aldığı "Telsizimden Sızan Notlar" adlı tiyatro oyununda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek anıldı

SİNOP (AA) - Sinop Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mutlu Şehir Güvenli Gelecek" projesi kapsamında hazırlanan ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yaşatıldığı "Telsizimden Sızan Notlar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Sinop Telvin Sanat Akademisince sahneye konulan, Emre Kiraz'ın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Gülbahar Karaduman Karslı'nın yaptığı oyunda polislik mesleğindeki zorluklar trajikomik şekilde anlatılıyor.

İlk gösterimi Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen oyunun gösterimi sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Oyunun 15 Temmuz şehitlerinin tek tek isimlerinin sayıldığı bölümünde bazı izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis memurlarının da rol aldığı oyun beğeniyle izlendi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Oyun bugün ilk kez izleyiciyle buluştu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyorum çünkü 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha anmış olduk. Oyun sırasında bazen güldük, bazen de ağladık. Ben şahsım adına çok beğendim. İnşallah izleyiciler de beğenmiştir. Salondan aldığımız tepkiler beğendikleri yönünde. Emeği geçen Sinop Telvin Sanat Akademisi ile polis memuru arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Dağdeviren, oyunun kentte izleyiciler ile buluşmaya devam edeceğini, ilerleyen günlerde de farklı illerde sahnelenmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

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