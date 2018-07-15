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15 Temmuz şehitleri Saraybosna’da dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, Türkiye ve Bosna Hersek'ten hafızlar iki yıl önce 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim okudu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde düzenlenen programda, Türkiye ve Bosna Hersek'ten hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı programda, Türkçe ve Boşnakça ilahiler söylendi.

Saraybosna baş imamı Kenan Music, iki yıl önce bugün Müslüman bir ülkenin seçilmiş iktidarının zor kullanılarak yıkılmak istendiğini anımsatarak bu kalkışmaya engel olmak uğruna canlarını feda eden şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

"Kur'an-ı Kerim'in kalbi" Yasin Suresi'ni, "Saraybosna'nın kalbi" Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde şehitlerin ruhları için okuduklarını söyleyen Music, bugün Türkiye'nin sadece ekonomik gücüyle değil, aynı zamanda manevi gücüyle de "ümmetin kalbi" olduğunu ifade etti.

Music, Türk milletinin, kendi ülkesine karşı büyük bir sevgi ve saygısı olduğunu belirterek hiçbir Türk'ün kendi ülkesine hakaret etmeyeceğini ve kendi bayrağını çiğnetmeyeceğini vurguladı.

Müslümanların özgürlükle sorunu olduğunu, zira Müslümanların özgür olmalarına izin verilmediğini ifade eden Music, "Müslümanların kurumlar inşa etmeyle ilgili sorunu var. En çok kurumlarımız hedef alınıyor. 15 Temmuz da Türk devletinin kurumlarını yok etme girişimiydi." dedi.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'ndeki program, Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın duasıyla sona erdi.

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15 Temmuz bosna hersek Gazi Hüsrev Bey Camisi

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