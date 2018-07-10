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15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramankazan ilçesinde yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016'da 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a kurulacak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin yapımının hızla sürdüğü bildirildi.

ŞEHİTLERİN ANISI YAŞAYACAK

10 bin metrekare alanda inşası süren, 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip müzenin 15 Temmuz 2019 tarihinde hizmete girmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları sergilenerek, anıları yaşatılacak, interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyaller sergilenecek, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. İnşaat çalışmaları süren müzenin 15 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirtti.

Kahramankazanlıların ve Türk milletinin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını dile getiren Ertürk, şehit ve gazilerin anıları ve yaptıkları kahramanlığın bu müze ile gelecek nesillere aktarılacağını aktardı.

Ertürk, Kahramankazan bu müze ile 15 Temmuz gecesi milletin Türkiye’nin dört bir yanında sergilediği kahramanlığın ölümsüzleşeceği bir abideye kavuşmuş olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramankazanlılar o gece tüm Türkiye’de olduğu gibi yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve demokrasimize sahip çıktı."

Ertürk, 15 Temmuz Müzesi'nin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.

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