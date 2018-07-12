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15 Temmuz şehitlerini zirvede andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Aydın'da bir grup genç, 15 Temmuz şehitleri anısına 1600 metre yükseklikte Türk bayrağı ve "15 Temmuz Destanı" yazılı pankart açtı

Aydın'da bir grup genç, 1600 metre yükseklikteki Paşa Yaylası'na çıkarak 15 Temmuz şehitleri anısına Türk bayrağı ve "15 Temmuz Destanı" yazılı pankart açtı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen program kapsamında bir grup genç, 1600 metre yükseklikteki Paşa Yaylası'na çıktı.

Zirvede Türk bayrağını dalgalandıran gençler, üzerinde "15 Temmuz Destanı, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla..." yazılı pankart da açtı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 15 Temmuz'u unutturmamak için zirveye çıktıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok kez darbe yapıldığına dikkati çeken Demir, "Türk milleti 15 Temmuz 2016 tarihinde darbelere 'dur' dedi. Kendi destanıyla 'dur' dedi. Büyük Türk milleti bir daha asla darbeler yaptırmayacaktır. 1600 rakımlı Paşa Yaylası'ndan, buradan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Gençlerden Habibe Duygu ise FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde büyük bir kahramanlık örneği göstererek şehit olanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Duygu, "Tüm Aydın gençleri adına 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için zirvedeyiz. Burada 15 Temmuz pankartımızı ve bayrağımızı açtık. Tüm şehitlerimizi anıyoruz. Onları asla unutmayacağız." diye konuştu.

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15 Temmuz pankart Paşa Yaylası türk bayrağı

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