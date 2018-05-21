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15 Temmuz şehitlerinin aileleri iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "Bu ülkenin büyüklüğü, şahlanışı, liderimizin dik duruşu hakikaten bu emperyal güçlerin kalplerine müthiş bir korku salmış durumda. Tabii dış mihraklar ve yerli işbirlikçileri bu inkişafı, bu dirilişi sekteye vurmak için hesap üstüne hesap, plan üstüne plan yapıyor. Ama biz diyoruz ki Rabbim birliğimizi, milletimizin sağlığını daim kılsın inşallah"

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Dernek tarafından ATO Congresium'da gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, burada yaptığı konuşmada, Türk devletinin 16 büyük devlet kurduğunu, şehitler verdiğini ama hiçbir zaman bir karış toprağını vermediğini belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin övünç kaynağı olduğunu ifade eden Erkoç, "Ankara İl Müdürlüğü olarak Ankara'da bulunan yaklaşık 6 bin şehit ailesi ve gazimize hizmet vermeye ve görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sizleri ziyaret edip, dertlerinizi dinliyoruz. Sizlerden feyiz alıyoruz." diye konuştu.

Erkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanları birlik içerisinde görünce mutlu olduklarını dile getirerek, "Sorunun çözümü noktasında sizlerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Ankara'da mahkemeler devam ediyor. Her gün 10 kişilik ekibimiz sizlere destek olmaya çalışıyor. Psikososyal destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehitlerin ailelerinin ve gazilerinin yanında olacağız"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini milli hafızada canlı tutmayı ve bunu gelecek nesillere aktarmayı, şehit aileleri ve gazilerinin kardeşlik hukukunu tesis etmeyi misyon edindiklerini söyledi.

Bu kapsamda, psikologların şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini bildiren Şebik, nerede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazileri varsa yanında olacaklarını vurguladı.

Şebik, Türkiye'nin içeride ve dışarıda ciddi mücadele verdiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin büyüklüğü, şahlanışı, liderimizin dik duruşu hakikaten bu emperyal güçlerin kalplerine müthiş bir korku salmış durumda. Tabii dış mihraklar ve yerli işbirlikçileri bu inkişafı, bu dirilişi sekteye vurmak için hesap üstüne hesap, plan üstüne plan yapıyor. Ama biz diyoruz ki Rabbim birliğimizi, milletimizin sağlığını daim kılsın inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Derneği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç

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