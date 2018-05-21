15 Temmuz şehitlerinin aileleri iftarda bir araya geldi

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Dernek tarafından ATO Congresium'da gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, burada yaptığı konuşmada, Türk devletinin 16 büyük devlet kurduğunu, şehitler verdiğini ama hiçbir zaman bir karış toprağını vermediğini belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin övünç kaynağı olduğunu ifade eden Erkoç, "Ankara İl Müdürlüğü olarak Ankara'da bulunan yaklaşık 6 bin şehit ailesi ve gazimize hizmet vermeye ve görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sizleri ziyaret edip, dertlerinizi dinliyoruz. Sizlerden feyiz alıyoruz." diye konuştu.

Erkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanları birlik içerisinde görünce mutlu olduklarını dile getirerek, "Sorunun çözümü noktasında sizlerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Ankara'da mahkemeler devam ediyor. Her gün 10 kişilik ekibimiz sizlere destek olmaya çalışıyor. Psikososyal destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.