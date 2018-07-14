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15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

 FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan 20 vatan evladının çocukları, belediyenin organizasyonu ile Nevşehir'de bir araya geldi.

15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan 20 vatan evladının çocukları, belediyenin organizasyonu ile Nevşehir'de bir araya geldi. 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Kapadokya bölgesi gezisi öncesinde 20 şehit çocuğu, belediye tarafından verilen sabah kahvaltısına katıldı.
Kahvaltıya Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ile 15 Temmuz Derneği yöneticileri katıldı. Şehit çocukları ile aynı masada kahvaltı yapan Vali Vekili Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklarla sohbet etti. Kahvaltı sonrasında 20 şehit çocuğuna, Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan hediyeler, Vali Vekili Soley ve Belediye Başkanı Seçen tarafından verildi. 15 Temmuz Derneği tarafından daha sonra Soley ve Seçen'e organizasyona katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
15 Temmuz Derneği'nden psikolog Gülbahar Eda Erbaş ve avukatlardan oluşan bir grubun da yer aldığı Kapadokya bölgesi gezisi, Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehitler Parkı ziyaretiyle başladı. Parkta bulunan 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı'nın ziyareti sırasında çocukların duygusal anlar yaşadığı gözlendi. 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için dua edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ örgütünün sadece bir darbe değil, çok açık bir şekilde işgal girişimi yaptığını belirtti. Belediye Başkanı Seçen, 15 Temmuz'daki hain darbe ve işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve dirayeti, büyük Türk milletinin ferasetli davranışı ile 24 saat gibi bir sürede bertaraf edildiğini dile getirdi. Seçen, hain FETÖ örgütü mensuplarınca şehit edilen 250 vatan evladının ve 2 bini aşkın gazinin Türk milleti tarafından asla unutulmayacağını ifade ederek, şöyle dedi:
''Hainlere karşı göğüslerini siper ederek, bu vatan ve bu millet için şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi ve gazilik şerefine ulaşan kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Biz dimdik ayaktayız. 'Tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Şehitlerimizin çocukları bizlere emanet, onlar bizim de evlatlarımız. Onlarla inşallah muhabbetlerimizi artıracağız. Nevşehir Belediyesi olarak 20 şehit kardeşimizin bizlere emaneti olan çocukları için Kapadokya bölgesine yönelik bir gezi organize ettik. 15 Temmuz Derneği'nin değerli yöneticilerinin de ciddi katkıları ile düzenlenen organizasyonumuzda çocuklarımızı balona bindirmek istedik ancak hava muhalefeti nedeniyle balonlar uçamadı. İnşallah ileride düzenleyeceğimiz bir organizasyon ile şehit kardeşlerimizin ailelerini de içine alabilecek şekilde bir çalışma yapıp, bu sözümüzü yerine getireceğiz."
ŞEHİT ÇOCUKLARI KAPADOKYA'YA HAYRAN KALDI
Ziyaretin ardından şehit çocukları, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önünde hatıra fotoğrafı
çektirdi. Gezi, Avanos ilçesindeki çanak atölyesinin ziyaret edilmesi ile devam etti. Atölyeyi gezen şehit çocuklarına, çanak ustası tarafından çanak yapımına ilişkin bilgiler verildi. Bir süre ustayı izleyen çocuklar, şalvar giyip tezgaha oturarak çanak yapmaya çalıştı. Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Şehit çocukları daha sonra, Kapadokya'da peribacalarının en yoğun bulunduğu merkezlerin başında gelen Zelve-Paşabağları bölgesini gezdi. Bölgenin tarihi ve peribacalarının oluşumuna ilişkin bilgilendirilen çocuklar, yükseltileri zaman zaman 40 metreyi bulan peribacaları arasında dolaştı. Bölgenin güzelliklerine hayran kalan şehit çocukları ziyaret sırasında arkadaşları ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Zelve-Paşabağları'ndaki gezinin ardından şehit çocukları için Göreme beldesinde ATV
turu düzenlendi. Çocuklar, ATV motorları ile Kapadokya bölgesinin vadilerini keşfetme imkanı buldu. Firma yöneticileri tarafından ATV kullanımı, sürüş tekniği ve güvenliği konusunda bilgiler alan çocuklar, rehberler eşliğinde Göreme'nin yeni oluşan peribacaları ile büyülü bir güzellik ortaya koyan Güllüdere ve Kılıçlar Vadisi'nde geziye çıktı. Yaklaşık 30 dakika boyunca devam eden gezide şehit çocuklarının oldukça memnun oldukları gözlendi.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı

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