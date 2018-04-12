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15 Temmuz şehitlerinin defnedildiği alan "şehitlik" olarak tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesini oy birliğiyle kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Meclis toplantısının 4. birleşimi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki teklif gündeme geldi. Teklifin yer aldığı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.

Ayrıca 20 sivilin mezarının yer aldığı 267,57 metrekarelik alanın 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edilmesine karar verildi.

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