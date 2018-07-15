15 Temmuz Şehitliği'nde anma: Yıldırım, Soylu ve Akar da şehitlikte

Ankara Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki '15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı anma ziyareti gerçekleştiriliyor. Programa Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

