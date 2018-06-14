15 Temmuz Şehitliği'nde bayram arifesi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitleri yad etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelen şehit yakınları, gözyaşları içinde mezarları ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da şehitliğe yoğun ilgi gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Yunus Emre Özer'in kardeşi Ömer Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir gün ağabeyine cennette kavuşacağı inancı ve ümidiyle yaşadığını belirterek, "Onlarsız iki ramazan geçti. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Ağabeyim, 'Saçlarım kadar başım olsa, Hak yoluna hepsi feda olsun.' derdi. O bir şehit gibi yaşadı. Allah da ona isteğini fazlasıyla verdi. Biz de şu an vuslatı bekliyoruz." diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında yaralanan Savaş Altay, birlikte mücadele ettiği şehit arkadaşlarını her bayram arifesinde ziyaret ettiğini, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.