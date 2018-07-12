İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, "FETÖ'nün geri planda kalan örgüt modeli, grubu oluşturanların sadece bir kısmının bilebildiği, geri kalanların da bu kararlardan haberinin olmadığı bir yapılanmadır. Sahnedeki görüntü ise geniş bir taban desteğine sahip ve çok geniş kitlelerden oluşan yapı." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sempozyumu" öğleden sonraki oturumlarla devam etti.

Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, FETÖ'nün yapılanmasını ve işleyişini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Akış, FETÖ'nün geri planda kalan bir örgüt modeli bulunduğunu, bir de sahnenin arkasında kalan bir örgüt yapılanması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün geri planda kalan örgüt modeli, grubu oluşturanların sadece bir kısmının bilebildiği, geri kalanların da bu kararlardan haberinin olmadığı bir yapılanmadır. Sahnedeki görüntü ise geniş bir taban desteğine sahip ve çok geniş kitlelerden oluşan yapı. Masanın altındaki örgütün üç temel özelliği var; masanın altındaki örgüt üyeleri muhakkak kod adı kullanıyorlar, örgütün bir şeması, hiyerarşik yapısı var, üçüncü olarak örgütün şirketlerinde maaş alan profesyoneller var. 'Paralel devlet yapılanması' yakıştırması bir örgüte ancak bu kadar uyabilir. Çünkü maaş veren, tayin yapan, özlük dosyası tutan ve elimizde her koşula göre kendi örgütünü dinamik bir şekilde konumlandırabilen bir yapıyla karşı karşıyayız."