Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İki yıl önce tarihimizin hem en büyük ihanetlerinden birine hem de milletimizin eşsiz, destansı direnişine tanık olduk. Düşman çizmesini vatan topraklarına bastırmayan, İstiklal ruhunu yaşatmak için can veren ecdadın torunları, 15 Temmuz tarihinde bir geceye bin destan sığdırdılar." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter'daki hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "15 Temmuz'daki hain kalkışmayı, tarihsel olarak önceki darbelerden, darbe teşebbüslerinden ayıran önemli bir fark mevcuttur." ifadesine yer veren Bakan Gül, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildi. Bu hain kalkışma, düpedüz bir esaret girişimiydi. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. Bu meşum kalkışmaya milletin kahraman evlatları siper oldular. Vatana alçakları uğratmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla meydanlara koştular. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha taşıdılar. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."