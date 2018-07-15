HABER

"15 Temmuz tarihinde bir geceye bin destan sığdırdılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:04 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İki yıl önce tarihimizin hem en büyük ihanetlerinden birine hem de milletimizin eşsiz, destansı direnişine tanık olduk. Düşman çizmesini vatan topraklarına bastırmayan, İstiklal ruhunu yaşatmak için can veren ecdadın torunları, 15 Temmuz tarihinde bir geceye bin destan sığdırdılar" -"Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İki yıl önce tarihimizin hem en büyük ihanetlerinden birine hem de milletimizin eşsiz, destansı direnişine tanık olduk. Düşman çizmesini vatan topraklarına bastırmayan, İstiklal ruhunu yaşatmak için can veren ecdadın torunları, 15 Temmuz tarihinde bir geceye bin destan sığdırdılar." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter'daki hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "15 Temmuz'daki hain kalkışmayı, tarihsel olarak önceki darbelerden, darbe teşebbüslerinden ayıran önemli bir fark mevcuttur." ifadesine yer veren Bakan Gül, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildi. Bu hain kalkışma, düpedüz bir esaret girişimiydi. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. Bu meşum kalkışmaya milletin kahraman evlatları siper oldular. Vatana alçakları uğratmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla meydanlara koştular. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha taşıdılar. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

15 Temmuz'un aynı zamanda Türk yargısının da alnının akıyla çıktığı sınavlarından biri olduğunu belirten Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Darbecilerden hesap sormak için o gecenin erken saatlerinde hızla harekete geçen yargı mensuplarının cesaret ve kararlılığı da her türlü takdirin üstündedir. Darbe girişimi yargılamaları hızla kesin hüküm yolunda ilerliyor. Yargı mensuplarının çalışma temposuna bakarak, yıl sonunda yargılamaların tamamlanacağını tahmin ediyoruz. İhanet hainin yanına kalmayacak. Suçlular hak ettiği cezayı mutlaka alacak. Milletimizin o gece sergilediği kahramanlık, bir daha böyle alçakça planlar içine girebilecekler için en caydırıcı tarih dersi olmuştur. 15 Temmuz ve devamında meydanları dolduran ve iradesine sahip çıkan milletimiz hayasızca akını durdurmuştur. Bu destan unutulmayacak."

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Gümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildiGümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildi
Beyoğlu'nda yaşlı adam otel odasında ölü bulunduBeyoğlu'nda yaşlı adam otel odasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"15 Temmuz tarihinde bir geceye bin destan sığdırdılar" 15 Temmuz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

İlginizi Çekebilir

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

Uşak'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı

Uşak'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul trafiğine 15 Temmuz etkinlikleri düzenlemesi | İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul trafiğine 15 Temmuz etkinlikleri düzenlemesi | İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

Gümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildi

Gümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildi

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.