"15 Temmuz tüm darbecilere verilen en güzel cevaptır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un, yalnızca FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap olduğunu belirtti.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hürriyet Gazetesi'nin güne özel çıkardığı "15 Temmuz Destanı" gazetesi için kaleme aldığı yazıda, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi'nin ikinci yılının ülkenin dört bir yanında milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edildiğini bildirdi.

Yazısında, kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, vatanın bekası ve milletin bağımsızlığı uğruna o gece darbecilere meydan okuyan gazilere şükranlarını iletti.

Başkan Erdoğan, darbecilerin, sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu milletin, o gece genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attığını, sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiğini belirtti.