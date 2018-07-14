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"15 Temmuz tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "15 Temmuz tankın değil halkın, tüfeğin değil milletin kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır" - "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkarak ihaneti bastıran cesaret, karanlığı örten aydınlık, korkuyu yok edip ölümü öldüren milletimizin iradesi üzerinde bir irade olmadığı o gün net şekilde anlaşılmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz tankın değil halkın, tüfeğin değil milletin kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Darbe girişimi gecesi ülkenin bekası, milletin birlik ve beraberliği için yediden yetmişe canı pahasına vatan mücadelesi sergileyen, iradesine sahip çıkarak teşebbüsün seyrini değiştiren aziz Türk milletinin vatan sevdasıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Karaaslan, "Bayrağımızı iliştirdiği oyuncak kamyonuyla demokrasi nöbetlerinde meydanı boş bırakmayan 4 yaşındaki Utku Enes Mandıralı yavrumuzun sahip olduğu ruh ile kendi düşse de bayrağı düşürmeyen Levent Karabilek'in taşıdığı ruh, aynı yüksek ruhtur. Bu ruh, yüzlerce yıldır milletimizin her bir ferdinin gönlünde yeşermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 15 Temmuz'un ezan dinmesin, bayrak inmesin diye minarelerden yükselen selalara koşarak inanç ve cesaretiyle F-16'lara, tanklara, tüfeklere göğsünü siper eden milletin zaferi olduğunu anlattı.

Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz'un darbeci hainlerle kahramanca mücadele ederek destan yazan istiklal aşığı milletin dirilişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. 15 Temmuz tankın değil halkın, tüfeğin değil milletin kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır. 15 Temmuz, milletine duyduğu yüksek güvenle, 'Siz dik durun yeter ki biz ölümüne ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta verdiğimiz istiklal mücadelesidir.
Ülkemiz ve geleceğimiz üzerinde hain hesaplar yapan, alçak bir darbe girişimine yeltenen ve yüzlerce insanımızı şehit eden, binlercesini de yaralayan FETÖ'cü hainlerin hesap etmediği bir şey vardı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkarak ihaneti bastıran cesaret, karanlığı örten aydınlık, korkuyu yok edip ölümü öldüren milletimizin iradesi üzerinde bir irade olmadığı o gün net şekilde anlaşılmıştır. Kanlı darbe girişiminin karşısında dimdik duran, namusumuzu çiğnetmemek uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi hain girişimin ikinci yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyor, gazilerimize şükran duygularımızı iletiyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaklardır."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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