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15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde Türkiye'deki 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu.

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

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15 Temmuz darbe girişimi sela sela okunması

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